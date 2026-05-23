Reflexion Diasabra 23 Mei 2026.

Awe mainta tempran riba pia pa habri wowo y gosa di otro bunita día regala pa nos Señor.
Pesey nos ta gradici nos bon Dios pa e rosea, pa e cuminda, e salud den nos bida.
Tin ora nos no por comprende e caminda cu tin, y asina mes cada paso cu nos dal, nos bon Dios tine prepara pa bo
Aki nos mester bisa, maske bo no ta mira Dios, E tey semper ta wardabo.
Maske hopi biaha nos mes ta faya nos bon Dios, e ta keda cu nos, E no ta laga nos cai.
No ta tur hende den bida bo por anda cu nan, pasobra tin hende ta miho bo keda leuw foi nan presencia.
Mescos tin hende amarga, tin hende cu no por juda, ta maldad
So tin den nan mente.
Ta pesey a bin e dicho tambe, miho bo so, cu mal acompanja.