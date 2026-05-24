[VIDEO] Nan a tira R.K. mata na The Village su parkinglot

Diadomingo madruga a drenta informe di un tiramento den e parking lot di The Village na Palm Beach. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu lo a tira un persona den cabez. Na yegada di ambulans ya no por a hasi nada mas. A pidi presencia di tur autoridad competente y a sera caminda. Polis tin e caso bao investigacion. Nos ta manda palabra di profundo condolencia na famia di e fayecido.
—CUERPO POLICIAL TA INFORMA—
UN PERSONA TA WORDO ALCANSA PA UN TIRO FATAL DEN UN PARKEERPLAATS NA PALMBEACH
Diadomingo pa mas o menos 1:18 di marduga central di polis ta wordo notifica cu den e parkeerplaats di Fat Tuesday un hende homber lo mester a wordo tira y no ta reaciona.
Central ta despacha polis y ambulance cu urgencia na lugar di e sucedido.
Na yegada di polis ta bin topa cu un hende homber cu no ta reaciona. Ambulance ta presenta ta trata e victima pero lamemtabelmente no por a haci nada mas.
Recherche, y polis technico a presenta pa haci nan investigacion.
Dokter forensico a presenta y ta constata morto di e victima.
Departamento di slachtofferhulp tambe a presenta pa asina duna sosten na e famia di e victima.
Mas informacion di e victima lo duna despues ora cu famia identifica e victima.
Cuerpo Policial Aruba ta manda palabranan di condolencia na e famia di e fayecido
Cuerpo policial ta haci un apelacion pa personanan cu por sa algo of a wak algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.
UPDATE:
——— CUERPO POLICIAL ATUBA TA INFORMA ———
UPDATE: A RECONOCE E HOBEN DEN E TIRAMENTO FATAL NA PALM BEACH
Cuerpo Policial Aruba tin un update di e victima cu a fayece den un caso serio di tiramento den un parkinglot na Palm Beach.
Famia a reconoce e victima cu ta trata di e hoben, mucha homber di inicial Rayden K.A. Kock naci na Aruba ariba 3 juli 2008 di 17 aña.
E caso ta sigui bou di investigacion.
Cuerpo Policial Aruba ta manda palabranan di forza pa e famia di e fayecido.