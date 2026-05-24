Copa Noord 2026 organisa pa Calabas Blue Jays: Royal Power Tat Fat  ta tembla Noord derotando Kudawecha Redskins 12-5 den e prome wega di Copa Noord 2026

Diabierna ultimo tabata tin e gran apertura di Copa Noord 2026 na veld di Centro di Bario Noord organisa e aña aki pa Calabas Blue Jays. Copa Noord 2026 a wordo dedica e aña aki na (5) Baluarte di varios decada di Copa Noord esta Lea Tromp, Maria Boekhoudt, Aldrin Boekhoudt, Jeta De Cuba y Lenin Ashby. Personannan conosi den comunidad kendenan a carga Calabas Blue Jays durante varios aña di Copa Noord den varios forma. Pabien na cada un di e baluartenan cual premio sigur ta bon meresi. Danki pa boso aporte.
Royal Power Tat Fat ta derota Kudawecha Redskins 12-5
Royal Power Tat Fat campeon di Copa Noord 2025 ta inicia Copa Noord 2026 riba bon pia defendiendo nan titulo den gran forma. Jomark Flanegin ta inicia riba monticulo pa Royal Power y ta permiti 3 careda den prome inning. Mientras celebracion a inicia y por a nota indjannan a cuminsa cende candela rond di e tereno mandando huma halto den varios skina, Royal Power a escohe pa keda calmo y mantene e wega serca. Redskins defensivamente ta sera bom di promer y bom di dos inning ambos cu double play pa kibra posibel rally di Royal Power y mantene e wega 3-0. Den bom di 3 inning Royal Power ta rally riba un triple di Giandrick Lacle pa bolter e score 4-3. Redskins no ta entrega y ta bin bek den cabez di 5 inning anotando 2 careda riba hit di Pimienta y double pa leftfield di Richinell Matos pa tuma e liderasco bek 5-4. Den bom di 5 inning Royal Power ta habri afor a bataso limpio pagando tur candela di e Indjannan den tereno riba doblete di Darl Quandes y triple di Edmar Tromp cu batasonan un tras di otro di Jerieel Rafael, Keith Hooker y Yeifi “Tuly” Silva anotando un total di 8 careda pa derota Kudawecha Redskins cu e score final di 12-5. Jomark Flanegin ta cubri henter e ruta permitiendo 10 hit bon pa 5 careda pero seyando e victoria riba su nomber. Willian Zavala ta bay cas cu e derota riba su nomber. Mihor bateadornan pa Royal Power a resulta Giandrick Lacle 2-1 cu 2 rbi, Yeify “Tuly” Silva 3-2 cu 3 careda impuha, Riangelo Richardson ( jui di Pierre Richardson) ta debuta den Royal Power luciendo como shortstop bateando 2-1, Marvin Brown di 3-2 y Edmar “Macho” Tromp ta bay di 3-1 cu 2 rbi. Royal Power como equipo a bay di 27-11 pa un averahe di 407. Pa Redskins a destaca na plato Jair Thomspon y Jason Orman ambos cu 2 hit. Weganan di Copa Noord ta continua diabierna, diasabra y diadomingo awor. Royal Power lo ta Mirando acion diabierna 29 di mei pa 10pm vs Stingers riba veld di Centro di Bario Noord. Fanaticada di softball ta keda cordialmente invita.