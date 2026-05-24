Papiamento den Hofi: Un anochi di cultura y celebracion di nos idioma

ORANJESTAD, 24 di mei 2026: Fundacion Lanta Papiamento (FLP) ta anuncia cu su celebracion di Oficialisacion di Papiamento e aña aki ta tuma luga diaranson dia 27 di mei 2026 bou di e titulo “Papiamento den Hofi”.
E evento ta un anochi cultural y educativo dedica na promocion y celebracion di nos idioma Papiamento y reflexion riba su importancia como nos idioma materno.
FLP ta expresa su satisfaccion cu e aña aki diferente organisacion na Aruba a dedica atencion na Papiamento dia 21 di mei, fecha cu ta marca 23 aña di oficialisacion di Papiamento na Aruba. Esaki ta demostra cu tin un crecemento di conscientisacion den comunidad tocante e balor di nos idioma como parti esencial di nos identidad y patrimonio cultural.
E programa “Papiamento den Hofi” ta inclui exhibicion di video tocante historia y desaroyo di Papiamento cu discusion despues, charla, poesia, contamento di storia, bendemento di buki, baile y musica. Ademas lo tin un microfon habri pa participante cu kier comparti un poema of historia cortico na Papiamento. Esnan interesa por inscribi na yegada of adelanta via telefon of WhatsApp na number 567-4699.
E evento ta tuma luga den sala y cura di Arubiana, e departamento di Biblioteca Nacional Aruba (BNA) na Bachstraat 5, dia 27 di mei di 6:30 or pa 9:00 or di anochi. Entrada ta completamente gratis.
Fundacion Lanta Papiamento ta invita pueblo di Aruba di tur edad pa participa na e evento cultural aki y demostra amor pa Papiamento y compromiso cu su preservacion y futuro.
“Papiamento, nos idioma, nos derecho!” ta e mensahe central cu FLP ta kier comparti cu comunidad durante e celebracion aki.