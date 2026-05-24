Dama chauffeur a desvia pa no dal tras di auto den fila y a bay dal frontal riba auto contrario y tras di otro auto!

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hende levemente herida banda di Great Rich na Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un dama chauffeur di un Mazda3 coriendo cu velocidad halto no a tene na cuenta cu su dilanti tabata tin un fila di auto y ultimo ora a reacciona y pa no dal tras di e auto a desvia na man robes bay dal frontal riba un Kia Rio di trafico contrario y despues di e impacto ey a hala un poco na banda drechi bek y a dal den banda di e Honda Fit su dilanti. Na yegada di e ambulans nan a atende e heridonan leve na e sitio mes.