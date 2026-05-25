[VIDEO] Pa motibo di velocidad halto chauffeur a perde control y a bay dal cura di cas na Kadushi Largo

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Kadushi Largo, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un auto Honda Civic coriendo cu velocidad halto dado momento a perde control bay banda robes baha caminda bay dal riba un cura di cas kibra esaki. Debi na e fuerte impacto tanto e chauffeur como e pasahero a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende ambos herida y a transporta nan pa hospital.