Cuerpo Policial Aruba conhuntamente cu Ministerio Publico ta busca e sospechoso Li-Angelo Robert Rayshen Carmona Alcantara naci Aruba 26 oktober 2007, alias “Kuki”. Esaki ta relaciona cu e caso di tiroteo cu a tuma lugar diadomingo madruga 25 di mei 2026 den e parkeerplaats di The Village.

E ta wordo sospecha pa homicidio den e caso menciona . E personanan cu tin e sospechoso aki scondi tambe ta haci nan mes culpabel na un hecho castigabel y por wordo deteni.

Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion cu si bo tin informacion, bo sa algo of a wak algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141.

Bo ta keda anonimo.