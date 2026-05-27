A.T.A. ta comparti resultado di april 2026 Ingreso turistico y enfoke riba bishitante di balor halto ta sigui fortalece economia local

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta registra resultado positivo den turismo durante april 2026, cu e ultimo datonan ta confirma un crecemento continuo den gasto turistico y un enfoke mas fuerte riba bishitantenan di balor halto. Segun Tourism Credits publica pa Banco Central di Aruba, gasto turistico a yega AWG 5.554,4 miyon, un aumento di 6,5% compara cu aña anterior, subrayando e impacto economico directo di turismo riba nos isla.

E Average Daily Tourist Spending (ADTS) a subi pa AWG 538,73 indicando cu bishitantenan ta sigui gasta mas durante nan estadia. Names momento, A.T.A. ta sigui evoluciona su strategia di targeting riba Household Income (HHI), cu un enfoke mas fuerte riba segmento cu ingreso halto. Desde A.T.A. Sui Generis, e enfoke di mercadeo a evoluciona paso a paso na nivel di ingreso familiar, pa e mercado Mericano a move di USD 100 mil pa USD 125 mil, despuespa USD 150 mil y finalmente pa USD 250 mil. Actualmente, A.T.A. ta pone mas enfoke riba e segmento cu ingreso familiar di USD 250 mil, reflehando un cambio pa atrae bishitantenan di mas calidad mas halto pa Aruba. E categoria di HHI di mas cu USD 250 mil, a crececu 6% den 2025, mescos cu e categoria di esnan cu ta bishita y cu tagosa di un entrada anual di mas cu USD 150 mil.

ESTADISTICANAN CONFORME ACTUALISACION DEN E INDUSTRIA DI TURISMO

STAYOVER, ESTADIA Y PARTICIPACION DI MERCADO

Den luna di april 2026, Aruba a ricibi un total di 157.160 bishitantestayover, mientras cu e cantidad total di nochinan di estadia a yega1.101.188. Esaki a resulta den un promedio di estadia (AverageLength of Stay – ALOS) di 7,0 anochi, cu ta refleha un mesclaconsistente di duracion di estadia y tipo di biahe durante e luna.

E distribucion di mercado durante april a mustra cu Norte America a sigui ta e region cu e mayor aporte, representando 77,1% di tur bishitante. Sur America a contribui cu 16,8%, Europa cu 4,2%, mientras cu otro regionnan a representa 2,0% di total di yegadanan. Estados Unidos y Canada a sigui a contribui na mas yegadanan for di Norte America, mientras cu Argentina a mustra un crecementosignificativo dentro di Sur America. Pa Europa, Hulanda a sigui ta e mercado cu mas yegadanan, sigui pa otro paisnan Europeo.

Dato di profiel di bishitante ta mustra cu Aruba ta sigui atrae un publico multi generacional. Baby Boomers (23,4%) y Generation X (26,9%) hunto a forma e mayor porcentahe di bishitantenan durante april, mientras cu Millennials (25,7%) y Generation Z (14,5%) tambea representa un segmento importante. E combinacion aki ta reflehacon atractivo Aruba ta como destinacion pa diferente generacionnandi biahero.

SHORTTERM VACATION RENTALS (STVR)

A.T.A. ta sigui utilisa e plataforma Lighthouse pa monitorea y analisae sector di STVR. Si compara april 2026 cu april 2025, e nivel di ocupacion promedio a keda rond di 56%. E ADR (Average Daily Rate) pa april 2026 ta USD $310, mientras cu ingreso total YTD te cuapril 2026 ta USD $151.0 miyon, compara cu USD $138.4 miyon naapril 2025.

Bishita www.ata.aw tur luna pa e A.T.A. Statistical Monthly Report.