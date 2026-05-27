Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Aruba Bank na Camacuri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di e pick-up coriendo bayendo pariba a baha cabes pa un nister y pa ora cu ela lanta cabes bek ela dal tras di un bicicleta electrico y e ciclista herida a dal abao. Na yegada di e ambulans nan a atende e ciclista y a transporte pa hospital mientras polis a hiba e bicicleta warda na disposicion di e doño.
Chauffeur di pick-up a baha cabes pa nister y ta dal tras di bicicleta electrico riba caminda
