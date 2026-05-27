[VIDEO] Momento di accidente capta cu Dashcam dilanti un negoshi na Balashi

Diaranson atardi a capta cu ayudo di Dashcam video di un accidente dilanti un negoshi na Balashi. Aki chauffeur di un pickup Toyota Hilux blanco ta reverse sin paga bon tino y ta dal contra un Kia Rio stationa. Riba e video di dashcam por a nota cu e chauffeur di e pickup a opta pa bandona e sitio. Manera a logra compronde cu esaki a keda hasi pa e por bay buska su papel di seguro cual eno tabata tin riba dje. E video di Dashcam a asisti basta na e donjo di e Kia Rio pa cu informashon pa Forensys. Pues ta recomenda tur chauffeur pa inverti den un Dashcam pa asina mas facil por asisti den e proceso di colecta informashon di un suseso.