Aruba Volleyball Association conoce un directiva nobo pa aña 2026-2027

Durante Reunion General di Miembrecia (ALV) sra. Rubinah Bernadina a keda eligi como presidente nobo di Aruba Volleyball Association. Sra Rubinah Bernadina no ta un desconoci den e ramo deportivo y tabata un atleta di volleyball pa hopi aña.
E directiva nobo di Aruba Volleyball Association ta consisti di e siguiente miembronan:
Vice Presidente, Relacionnan Publico y Mercadeo sra. Tamara Malmberg- Hamlet
Secretaria sra. Fatme Faarup-Rigaud
Tesorero sra. Tricia Werleman
Comisario pa Asuntonan General sra. Ludwina Perez
Comisario pa Volleyball di Sala sr. Anchelino Vrolijk
Comisario pa Beach Volleyball y Cuerpo di Referees sr. Ramon Webster
Sra. Filomena Daniel-Curiel (ex Presidente) a keda nombra como Miembro Honorario di Aruba Volleyball Association.
Masha Pabien y tur clase di exito ta bay na e directiva nobo di Aruba Volleyball Association (A.V.A.)
Di r.p.d.: Sr. Ramon Webster, sra, Ludwina Perez, sra. Fatme Faarup-Rigaud, Rubinah Bernadina
(Presidente), sra. Tricia Werleman, sra. Tamara Malmberg-Hamlet y sr, Anchelino Vrolijk