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Aruba Volleyball Association conoce un directiva nobo pa aña 2026-2027

17:43  May 27, 2026  Leave a comment

Durante Reunion General di Miembrecia (ALV) sra. Rubinah Bernadina a keda eligi como presidente nobo di Aruba Volleyball Association. Sra Rubinah Bernadina no ta un desconoci den e ramo deportivo y tabata un atleta di volleyball pa hopi aña.

E directiva nobo di Aruba Volleyball Association ta consisti di e siguiente miembronan:

Vice Presidente, Relacionnan Publico y Mercadeo sra. Tamara Malmberg- Hamlet

Secretaria sra. Fatme Faarup-Rigaud

Tesorero sra. Tricia Werleman

Comisario pa Asuntonan General sra. Ludwina Perez

Comisario pa Volleyball di Sala sr. Anchelino Vrolijk

Comisario pa Beach Volleyball y Cuerpo di Referees sr. Ramon Webster

Sra. Filomena Daniel-Curiel (ex Presidente) a keda nombra como Miembro Honorario di Aruba Volleyball Association.

Masha Pabien y tur clase di exito ta bay na e directiva nobo di Aruba Volleyball Association (A.V.A.)


Di r.p.d.: Sr. Ramon Webster, sra, Ludwina Perez, sra. Fatme Faarup-Rigaud, Rubinah Bernadina
(Presidente), sra. Tricia Werleman, sra. Tamara Malmberg-Hamlet y sr, Anchelino Vrolijk

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