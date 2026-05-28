Palabra di Dios ta keda pa semper, paso e tin poder.
Pe medio di Hesus nos a keda salba.
Un gratitud grandi nos ta expresa pa nos bon Dios.
Hesus ta keda nos Fe y nos esperansa.
Claro cu nos mester keda cu nos Fe den Dios, cu ta keda cu nos pa semper
Pesey den bida nos mester stima nos bon Dios pa semper.
Nos por gosa di dianan hopi bubita, hopi coi wak extravagante, y nos por lanta tur dia y gosa di tur loke tin prepara pa nos gosa di nan.
Bo por lanta mainta hala rosea y disfruta di bunita naturalesa.
Nos por mira paisnan den guera cu casnan ta wordo basha abou di un dia pa otro y e pober ciudadano cu su famia ta keda sin lugar pa drumi y den un klima hopi frieuw.
Otro paisnan, nan jui muhernan di apenas 15 anja ta ser secuestra y abusa, di cual tin ta ser maltrata y asesina cruelmente.
Otro ta keda embarasa di un tata desgraciado cu no ta para pa su responsabilidad.
Esey ta lugarnan tristo cu no tin disciplina y no ta respeta hende muher.
Pesey nos mester aprecia loke nos tin y resa tur dia na Señor pa e salba nos pais.
Reflexion Diahuebs 28 Mei 2026.
