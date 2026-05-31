DI DOS ANOCHI: MAS ARMA BLANCO Y DROGA CONFISCA DURANTE RISTAMENTO PREVENTIVO

Diasabra 30 di mei 2026 desde 6’or di atardi te cu diadomingo mainta 6’or a sigui cu e ristamento preventivo den districto di Noord como tambe San Nicolas.

Polis a tene control den varios auto y a rista varios persona.

E ristamento ta dirigi riba posesion di arma di candela.

Durante control polis a confisca cantidad di droga y artefactonan relaciona cu esaki. Tambe a confisca un cuchiu y boksbeugel (skinops).

Cuerpo Policial Aruba conhuntamente cu Ministerio Publico lo sigui traha hunto pa reforza seguridad riba caya y pa proteha particularmente nos hobennan.