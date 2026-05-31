Wardacosta ta busca posibel hende homber perdi riba lama

Den ora nan di diasabra atardi 30 di mei 2026, Centro Operacional Maritimo di Wardacosta a ricibi un melding relaciona cu un persona posiblemente perdi riba lama. Ta trata di un hende homber Venezolano di 23 aña di edad cu posiblemente a sali for di Venezuela riba un boto cu destinacion Aruba. A base di e informacion cu nos a ricibi, a notifica mes ora nos personal na Savaneta pa cuminsa cu e buskeda. Durante di e ultimo dos dia nan, diferente unidad a busca riba lama y tera. Tambe a busca cu e helicopter di Wardacosta na diferente parti di Aruba. Te cu awor no a logra di haya nada.

Na e momento nan aki lo pasa pa un buskeda pasivo. Wardacosta lo sigui tira un bista skerpi durante di patruya nan.

Nos lo informa debidamente na momento cu nos tin mas informacion.

Kustwacht zoekt naar mogelijk vermiste man op zee

In de middaguren van zaterdag 30 mei 2026, ontving het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht een melding over een mogelijke vermiste persoon op zee. Het betrof een mogelijke vermissing van een 23-jarige Venezolaanse man, die vanuit Venezuela vermoedelijk per zee richting Aruba was vertrokken.

Op basis van deze informatie werd een zoekactie gestart. In de afgelopen twee dagen zijn vanuit Savaneta verschillende eenheden ingezet voor een zoekactie op zee en op land, ondersteund door patrouillevaartuigen en landpatrouilles.

Daarnaast werd de zoekactie vanuit de lucht ondersteund door de helikopter van de Kustwacht, die de kustgebieden van Aruba heeft afgezocht.