 Posted in INCIDENTE

DEPARTAMENTO DI CRIMEN ORGANISA A DETENE 7 PERSONA Y CONFISCA BULTONAN DI DROGA

07:58  June 1, 2026  Leave a comment

CUERPO POLICIAL TA INFORMA

DEPARTAMENTO DI CRIMEN ORGANISA A DETENE 7 PERSONA Y CONFISCA BULTONAN DI DROGA

Diabierna 29 mei 2026 den oranan di atardi Departamento di Crimen Organisa (UGC) a dal baho mundo duro un bez mas.

Na altura di Rodgers Beach a haci detecion y a confisca hopi bultonan di droga.

A detene den total di 6 persona: 5 ta hende homber naci na Aruba y 1 hende muher naci na Colombia.

Un accion bon coordina pa personal di UGC cu despues di un investigacion relampago a dal baho mundo un golpi hopi duro.

A confisca basta bultonan di droga tambe a confisca un auto y dos jetski.

Investigacion no a para keto y a sigui. Den oranan di anochi a haci dos entrada hudicial simultaneamente. Un na un cas na Seroe Colorado y e otro na un cas na Appelsinastraat. Na e cas na Appelsinastraat a detene un homber pero pa posesion y bendemento di droga.

Diasabra mainta a sigi cu e investigacion na costa y a bin topa cu mas bulto di droga.

Den e accion aki Kustwacht a yuda riba lama como tambe na tera.

E investigacion ta den pleno desaroyo y no ta descarta cu lo tin mas detencion.

Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na esun cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *