CUERPO POLICIAL TA INFORMA
DEPARTAMENTO DI CRIMEN ORGANISA A DETENE 7 PERSONA Y CONFISCA BULTONAN DI DROGA
Diabierna 29 mei 2026 den oranan di atardi Departamento di Crimen Organisa (UGC) a dal baho mundo duro un bez mas.
Na altura di Rodgers Beach a haci detecion y a confisca hopi bultonan di droga.
A detene den total di 6 persona: 5 ta hende homber naci na Aruba y 1 hende muher naci na Colombia.
Un accion bon coordina pa personal di UGC cu despues di un investigacion relampago a dal baho mundo un golpi hopi duro.
A confisca basta bultonan di droga tambe a confisca un auto y dos jetski.
Investigacion no a para keto y a sigui. Den oranan di anochi a haci dos entrada hudicial simultaneamente. Un na un cas na Seroe Colorado y e otro na un cas na Appelsinastraat. Na e cas na Appelsinastraat a detene un homber pero pa posesion y bendemento di droga.
Diasabra mainta a sigi cu e investigacion na costa y a bin topa cu mas bulto di droga.
Den e accion aki Kustwacht a yuda riba lama como tambe na tera.
E investigacion ta den pleno desaroyo y no ta descarta cu lo tin mas detencion.
Cuerpo Policial Aruba ta haci un apelacion na esun cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo