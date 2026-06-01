Reflexion Dialuna 1 Juni 2026

Un excellente dia y un exitoso comienso di siman.
Cu hopi bendicion y emocion nos ta cuminsa na promer luga pa gradici nos bon Dios pa tur loque e ta hasi pa nos.
Señor ta habri nos wowonan pa nos admira tur e maravianan cu tin rond di nos !
Dios ta sostene nos tur dia di nobo, pa nada stroba nos den bida.
Hesus a carga berguensa pa pueblo su errornan.
Pueblo na su turno ta carga berguensa pa erronan di politiconan, di lidernan, parlamentarionan na sonjo, y e mal manejo cu ta laga un peso riba nos.
Nos ta custumbra di wanta e peso y acepta tur cos cu te ser hasi robes, y nos no ta zona nos bos pa mehora mal manejo y pidi pa investigacion siquiera pa, esaki no bolbe
ripiti.
Ora tin bon desicionnan lo mester aplaudi tambe !
Hopi funcionario, cu salario barbaro, cu un boshi di coordinadornan y conseheronan cu por pidi conseho y caba cu corupcion, cu pa tur e anjanan ta core den biyones.