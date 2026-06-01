“Caribbean Fires” un entrenamento excepcional di defensa simannan pasa!

Durante e Caribbean Fires e 11 Batayon di Brigada aeromobiel a entrena intensivamente durante e simanan cu a pasa riba tur proceso di soporte di fuego, cu uso di FST, UAS (dronenan) y mortero di 81mm.💥 Den cooperacion cu e compania di West a realisa scenario realistico, incluyendo un “Live Fire Exercise” di 3 dia y un challenge “Final Training Exercise” cu operacion di 24 ora.🤝🔥 Durante e “Final Training Exercise” e enfoke tabata riba operacionnan di convoy y prepara y ocupa puesto di observacion, cu cooperacion, flexibilidat y accion operacional tabata central.