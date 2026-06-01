Awe 1 di Juni 2026 e temporada di Horcan ta cuminsa oficialmente

E temporada di Horcan Atlantico 2026 ta nombra di Arthur te Wilfred, cu Leah ta e unico nomber nobo cu ta reemplasa Laura cu a retira.
Nomber di horcannan Atlantico pa 2026.
E lista oficial di e 21 nomber pa temporada di horcan Atlantico 2026 ta:
Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred,
Leah ta e unico nomber nobo pa 2026, reemplasando Laura, cu a retira despues di e horcan categoria 4 destructivo den 2020 cu a causa daño na Louisiana. E temporada oficialmente ta bay di 1 di juni te 30 di november, generalmente e actividad maximo ta for di medio di augustus te fin di oktober. Nombernan ta asigna ora un tormenta tropical ta haña biaha di bientonan di 39 mph y nan ta sigui pa tormenta si e ta intensifica den un horcan of horcan poderoso.
Sistema di Nombra Organisashon Meteorologico Mundial (WMO) ta mantene seis lista rotativo, cu ta wordu reutilisa cada seis aña.
Nombernan ta retira si un tormenta ta hopi mortal of costoso, pa evita insensitivismo den stacionnan futuro. Si mas cu 21 tormenta ta tuma lugar, un lista suplementario ta wordu usa en bek den alfabet Griego, cu a suspende den 2021.
Segun e añanan e cantidad y categorianan di horcannan ta intensifica.