Accidente cu persona levemente herida na Bubali

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida pabao di Euroceramica na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e dama chauffeur di un MG a bay pa subi e crusada pero un auto tabata bini mucho duro y ela para pero e auto su tras un Nissan Versa cu no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal su tras. Debi na esaki un chauffeur a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e vicitima y a transporte pa hospital.