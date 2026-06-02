[VIDEO] Chauffeur cansa a lubida di crusada bay dal na cura di Veterinaire Dienst na Barcadera

Diamars madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na e Veterinaire Dienst na Barcadera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Nissan Cube biniendo for di e rotonde na Barcadera no a para y a sigui stret na e crusada “T” y a bay dal riba e cura di Veterinaire Dienst. Debo na e impacto aki e chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.