Reflexion Diamars 2 Juni 2026.

Un bunita dia, manera nos por a habri nos wowonan, claro cu poder di nos bon Dios, cu ta hasi esaki posibel.
No tin nada mas bunita, y agradabel di por tin e previlegio y lanta mainta ta mira e dia y gosa e naturalesa.
Pesey ta hopi bunita pa gradici nos bon Dios pesaki tambe.
Hopi rond mundo no a lanta mas pa wak e dia nobo, ni maske cuanto placa of poder nos tin, paso esaki ta poder di Dios.
Nos ta den un luna nobo, cu hopi gradicimento, cu hopi amor pa otro, hopi bondad, comprenshon, y tambe hopi exito den tur nos obranan.
Nos mester sigui cu tur nos plannan, nos deseonan, cu confiansa pa por logra nan mas tanto cu nos por.
No laga otro mente o aire negativo stroba bo metanan.
Dios ta planta algo den nos tur y ta nos mester cultive y pone cosecha.
Nos sa cu tin tanto envidia y jaloersi den hende cu no kier bo bon, cu no kier wak bo bai dilanti, paso nan kier malo pa otro hende so.
Nan no ta hasi nada pa bai dilanti den bida, y ta biba pa biba.
Asina mes nan ta buska hende drechi pa pompa.
Aki nos bon Dios ta bula aden, y ta proteha nos tur cu tin, E por pasobra E ta Todopoderoso.