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Auto cu a daña net riba e Brug Fredis Refunjol a stagna trafico riba e Green Corridor

14:38  June 2, 2026  Leave a comment

Diamars net durante e oranan “peak” un auto a daña net na e banda links di caminda. Esaki a causa un stagnacion den trafico perhudicando automobilistanan yega na nan destino na tempo. Pesey hopi hende a keda rabia cu e trafico a bay poco poco.

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