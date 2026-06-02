Posted in INCIDENTE Auto cu a daña net riba e Brug Fredis Refunjol a stagna trafico riba e Green Corridor 14:38 June 2, 2026 Leave a comment Diamars net durante e oranan “peak” un auto a daña net na e banda links di caminda. Esaki a causa un stagnacion den trafico perhudicando automobilistanan yega na nan destino na tempo. Pesey hopi hende a keda rabia cu e trafico a bay poco poco. Related Articles Zr.Ms. Friesland a logra hunto cu Guarda Costa Americano, confisca 511 kilo di cocaina despues di un persecucion riba lama. Polis a bay Montaña pa un homber cu a presenta na cas di su ruman cu ta malo na cas y trata di kibra e porta [VIDEO] Cas na candela den Rudolf Arendsstraat a kima ful un camber y a yena e cas cu daño di huma. [video] Wega peligroso di hobennan banda di caminda durante yobida