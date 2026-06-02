[VIDEO] Accidente entre 4 vehiculo cu hendenan herida riba caminda di airport pa Mahuma.

Diamars atardi a drenta informe di un accidente entre 4 vehiculo cu hende herida riba caminda entre airport cu Mahuma, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di patruya na e sitio a bin constata cu aki ta traha di un accidente entre 4 vehiculo. Segun por a compronde lo tabata tini un vehiculo cu a bolter huma preto y limita vision riba caminda. Esaki a causa cu un auto a dal tras di un suv tambe un pickup lastrando un trailer a dal un otro suv y pega esaki den e median. 3 persona a resulta herida den e accidente aki. Ambulans a presenta na e sitio y a atende cu e heridonan. E SUV cu a haya auto dal su tras a dal contra otro vehiculo grandi cu lo a sigui core bay.