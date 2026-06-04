[VIDEO] Accidente frontal cu 4 persona herida dilanti di Linear Park

Diaranson anochi a drenta informe di un accidente frontal cu hendenan herida dilanti Linear Park, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Hyundai no a duna preferencia y a sali bay dal frontal riba un Honda. E impacto tabata basta fuerte unda cu 4 persona resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende 3 herido y un di nan a bay cu auto particular. Polis di trafico a presenta pa asina investiga y anota e accidente aki.