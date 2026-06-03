Marina ta prepará pa temporada di orkan durante ehersisio internashonal [🇦🇼🇺🇸🇳🇱]

Den preparashon pa e próksimo temporada di orkan, e destakamentu di Marina di Sint Maarten a partisipá na Caraïbes ‘26 siman pasá. Esaki ta un ehersisio bienal, na gran eskala den Karibe. E ehersisio, organisá pa Fransia, ta enfoká riba yudansa humanitario i operashonnan di yudansa den kalamidat.

Durante e di dos fase di Caraïbes, e Marinirnan di Sint Maarten a partisipá aktivamente. E entrenamentu tabata basá riba un senario realístiko: un orkan devastador a asotá e parti Franses di Sint Maarten. Den koperashon ku trupanan Franses i Colombiano, e Marinirnan di Sint Maarten a lokalisá e residentenan (simulá) i a evakuá nan pa un área sigur; tantu e barkunan rápido FRISC komo un helicopter Franses a keda desplegá pa transportá e heridonan rápido i sigur.

Danki na e bon koperashon entre Marina, e forsanan armá Franses, e unidad Colombiano, i e otro partnernan internashonal, e evakuashonnan di ehersisio a keda realisá eksitóosamente. Durante e entrenamentu, tur partisipante a kompartí informashon, a sostené otro durante transporte, i konhuntamente a kuida e víktimanan (simulá).

Kada dos aña, Caraïbes ta reuní vários pais i partnernan lokal di Caribe pa fortalesé e preparashon pa yudansa humanitario i reakshoná riba kalamidat den e region. E ehersisio ta proveé un ambiente realístiko den kua konosementu i abilidatnan ta wòrdu interkambiá i desaroyá mas aleu.

Marines prepare for hurricane season during international exercise

In the run-up to the upcoming hurricane season, the Marine detachment from Sint Maarten participated in Caraïbes ‘26 last week. This is a large-scale, biennial exercise in the Caribbean. The exercise, organized by France, focuses on humanitarian aid and disaster relief operations.

During the second phase of Caraïbes, the Marines from Sint Maarten actively participated. The training was based on a realistic scenario: a devastating hurricane had struck the French side of Sint Maarten. In cooperation with French and Colombian troops, the Marines from Sint Maarten located the (simulated) residents and evacuated them to a safe area; both the fast FRISC boats and a French helicopter were deployed to transport the injured quickly and safely.

Thanks to the good cooperation between the Marines, the French armed forces, the Colombian unit, and the other international partners, the exercise evacuations were successfully carried out. During the training, all participants shared information, supported each other during transport, and jointly cared for the (simulated) casualties.

Every two years, Caraïbes brings together various countries and local Caribbean partners to strengthen preparedness for humanitarian aid and disaster response in the region. The exercise provides a realistic environment in which knowledge and skills are exchanged and further developed.

Mariniers maken zich klaar voor orkaanseizoen tijdens internationale oefening

In aanloop naar het komende orkaanseizoen heeft het mariniersdetachement Sint Maarten afgelopen week deelgenomen aan Caraïbes ‘26. Een grootschalige, tweejaarlijkse oefening in het Caribisch gebied. De oefening, georganiseerd door Frankrijk, richt zich op humanitaire hulp en rampenbestrijdingsoperaties.

Tijdens de tweede fase van Caraïbes hebben de mariniers van Sint Maarten actief deelgenomen. De training ging uit van een realistisch scenario: een verwoestende orkaan had de Franse kant van Sint Maarten getroffen. In samenwerking met Franse en Colombiaanse troepen hebben de mariniers van Sint Maarten de (gesimuleerde) inwoners opgespoord en naar een veilig gebied geëvacueerd; daarbij werden zowel de snelle FRISC boten als een Franse helikopter ingezet om gewonden snel en veilig te transporteren.

Dankzij de goede samenwerking tussen de mariniers, de Franse strijdkrachten, de Colombiaanse eenheid en de overige internationale partners konden de oefen evacuaties succesvol worden uitgevoerd. Tijdens de training deelden alle betrokkenen informatie, ondersteunden ze elkaar bij het transport en zorgden ze gezamenlijk voor de (gesimuleerde) slachtoffers.

Caraïbes brengt elke twee jaar diverse landen en lokale Caribische partners samen om de paraatheid voor humanitaire hulp en rampenbestrijding in de regio te versterken. De oefening biedt een realistische omgeving waarin kennis en vaardigheden worden uitgewisseld en verder ontwikkeld.