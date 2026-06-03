“BeYourOwnBoss” cu colaboracion cu Aruba Airport Authority a conclui cu Final Pitch Event

Aruba Airport Authority N.V., a conclui exitosamento e programa “BeYourOwnBoss” pa aña scol 2025–2026 cu e Final Pitch Event.
E Final Pitch Event a tuma lugar riba 29 di mei 2026 na Hyatt Place Airport. Durante e evento, e studiantenan a presenta nan ideanan di negoshi riba cual nan a traha durante e aña escolar. Un parti importante di e programa tabata cu studiantenan mester a desaroya un producto of servicio cu por wordo implementa den e organisacion [Aruba Airport Authority N.V.]. E studiantenan a demostra cu nan por traha hunto den team, resolve problema y presenta nan ideanan claramente.
E panel di hurado cu ta consisti di profesionalnan cu experiencia a evalua e presentacionnan y a duna feedback di balor. Un danki ta bay na huradonan Jonny Andersen (CEO, Aruba Airport Authority N.V.), Tisa LaSorte (Presidente & CEO, Aruba Hotel & Tourism Association), y Diederik Kemmerling (Presidente, Camara di Comercio di Aruba).
Ganadornan di e Final Pitch di “BeYourOwnBoss” categoria MAVO:
- Prome luga: “Tropical Trunk” representando Het Schakel College
- Di dos luga: “Airbite One” representando Colegio San Antonio
- Di tres luga: “Park & Go” representando Maria College MAVO
Ganadornan di e Final Pitch di “BeYourOwnBoss” categoria HAVO:
- Prome luga: “Parkichi” representando Het Schakel College
- Di dos luga: “Island Fresh Vending Machine N.V.” representando Colegio Nigel Matthew
- Di tres luga: “Pure Pedal” representando Colegio Nigel Matthew
Qredits Aruba y Aruba Airport Authority N.V. ta orguyoso di organisa e programa aki pa stimula e studiantenan.
E programa “BeYourOwnBoss” ta un colaboracion Aruba Airport Authority N.V. y tin como meta pa siña emprendemento di forma practico y interactivo. Durante e programa, e studiantenan a crea nan propio ideanan, a haci investigacion di mercado y a prepara nan pa e presentacion final. Den transcurso di e añanan, mas di 500 studiante di MAVO y HAVO na Aruba a participa den e programa “BeYourOwnBoss”. Pa e aña scol 2025–2026, aproximadamente 150 studiante entre 14 y 17 aña a forma parti di e program. E programa ta enfoca riba desaroyo di habilidadnan importante pa futuro y fomenta un mentalidad empresarial den hobennan di nos isla.
Un felicitacion ta bay na tur studiante, docente y scol pa nan esfuerzo y dedicacion.
E organisacionnan ta spera cu e ideanan di e hobenan emprendedor aki por sigui crece y contribui na futuro di Aruba.