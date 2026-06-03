Implementacion di metodo nobo p’un miho cuido di pashent. Cuido reforsa cu avance den diagnosis di prostaat na HOH

Horacio Oduber Hospital (HOH) a introduci un metodo nobo cu ta specialmente pa diagnostica pashentnan cu tin un PSA halto. Antes tabata haci mesora un biopsia di e prostaat, pero awor ta haci un MRI prome pa detecta anomalianan sospechoso den e prostaat cu ta mas preciso y den un fase mas trempan. Esaki ta evita un biopsia innecesario, loke por ta incomodo pe pashent y alabes tambe ta duna hopi stress. HOH ta sigui cu su meta pa continuamente mehora calidad di cuido pa tur pashent y e biaha aki, pa pashentnan di urologia na Aruba.
E implementacion exitoso a wordo realisa danki ne cooperacion multidisciplinario di un team na HOH. Parti di e team ta urologonan dr. Leong, dr. Gonzalez y dr. Petronilia hunto cu radiologo dr. van Lindert, laborantnan radiodiagnostico sr. Douglas y sra. Henriquez, tecniconan medico sr. Cicilia y sr. Hernandez, di departamento di IT sr. Brouwer y di departamento di radiologia, manager sra. Fullinck. Urologo sr. Leong, ta hopi entusiasma cu e paso aki paso “E forma nobo aki ta mas preciso cu menos dolor y menos complicacionnan pa nos pashentnan. Mi ta hopi contento cu e gran progreso aki den e cadena di cuido di carcinoma di prostaat na Aruba.”
Ciruhano y alabes miembro di Hunta Directiva di HOH, dr. Yuri Casseres, ta splica: “Cu e desaroyo aki HOH ta haci un paso importante na Aruba door di ofrece un diagnostico di cancer mas moderno, mas preciso y cu enfoke riba calidad pe pashent. Pashentnan awor tin acceso na un diagnosis di prostaat mas avansa, cu menos intervencion innecesario y di un calidad di cuido mas halto.”
E metodo nobo ta inclui diferente paso pa pashentnan di policlinica di urologia. Si e prome MRI mustra un of mas area sospechoso, solamente e ora ey lo sigui c’un diagnostico adicional cu MRI/echo pa un biopsia di prostaat. Durante e paso aki ta saca un imagen di MRI cu ta wordo combina cu imagennan di echo uzando e ‘tecnologia di fusion’. Danki na e tecnica aki mediconan por determina e luga di un anomalia sospechoso di un forma mas exacto. Asina nan por kita un parti di forma mas dirigi pe biopsia bay laboratorio pa por yega na un diagnostico mas preciso y structura. Esaki ta aumenta e confiabilidad di resultado y ta yuda limita biopsianan innecesario mas hopi cu ta posibel.
Pa introduci e metodo nobo aki, HOH a traha den colaboracion estrecho cu companianan Siemens Nederland y Global Medica. A haci “upgrades” specifico na e sistema actual di MRI na departamento di radiologia pa optimalisa imagennan di prostaat. Y pa un calidad y eficiencia mas halto a integra inteligencia artificial (AI). Ademas a inverti den ekipo nobo di echo pa asina por sostene e tecnologia nobo aki debidamente.
Cu e desaroyo innovativo y e metodo nobo aki HOH ta demostra un biaha mas cu interes di e pashent ta na prome luga. HOH ta expresa aprecio pe dedicacion y esfuerso di tur profesional di cuido y personanan involucra den realisa e bunita logro aki cu ta aporta un biaha mas na mehoracion den cuido.