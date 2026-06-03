Caso Diamante trata den apelacion

Awe Corte Comun di Husticia a trata e caso Diamante contra e sospechoso A.A.H. den apelacion.
Na aña 2023 Corte den Prome Instancia a condena H. pa un castigo di prison di 24 luna, di cual 6 ta condicional, cu un tempo di prueba di 3 aña.
Awemainta Ministerio Publico a pidi Corte Comun di Husticia pa sigui e huicio di Corte den Prome Instancia y pa confirma e sentencia cu hues a duna.
Banda di castigo di prison, Corte den Prome Instancia a condena e sospechoso esten pa paga un multa di 35.000 florin y a declara cu e 15.000 florin cu a wordo confisca cerca dje, ta bay pa caha di Pais Aruba (verbeurd).
H. ta wordo acusa di malversacion di casi 200.000 florin entre december 2018 y maart 2021, y di a haci uso di documentonan falso entre oktober 2019 y april 2021.
E hecho cu ex-agente policial H. tabata tanto parlamentario como voorzitter di un fundacion lia na su partido politico durante e periodo ey, ta haci e acusacionnan contra dje mas pisa ainda.
E caso Diamante a cuminza lora despues di un señal for di cual a sali cu fondonan publico, cu Parlamento tabata paga na e fundacion menciona, tabata resulta pa gran parti riba cuenta di banco di e sospechoso.
Ministerio Publico ta considera cu H. a daña seriamente e confianza cu un ciudadano mester tin den parlamentarionan di Aruba.
E tipo di comportacion robes aki tin un impacto profundo riba e confiansa di comunidad den funcionarionan publico y den gobierno, y ta perhudica e credibilidad y integridad di Estado di Derecho.
Corte Comun di Husticia a cera e investigacion y lo dicta sentencia riba 8 di juli 2026.