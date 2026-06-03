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Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 4 juni 2026

17:01  June 3, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 4 juni 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 G.J.A. A. ta wordo acusa di ladronicia riba 19 di november 2025.
09.10 J.J. J. ta wordo acusa di posesion di arma di candela entre 4 di april 2025 y 28 di september 2025.
09.40 J.A.K.

J.I.K.

 K. y K. ta wordo acusa di violacion di ley di droga entre 9 y 10 di september 2025.
10.20 J.J.P. P. ta wordo acusa di maltrato pisa (cu un arma) cu lesion grave como consecuencia riba 6 di september 2025.
11.00 J.E.C.P. P. ta wordo acusa di destruccion riba 8 di maart 2026.
11.50 J.C.A. A. ta wordo acusa di menasa y resisti detencion riba 28 februari 2026.
13.30 F.L.T.K. K. ta wordo acusa di menasa cu morto y destruccion riba 6 di december 2025 y riba 2 te 3 oktober 2025
14.15 R.M.B.G. B.G. ta wordo acusa di maltrato cu arma riba 18 di augustus 2025 y ladronicia riba 28 di december 2024.
15.00 I.R.L.J. L.J. ta wordo acusa di maltrato y menasa cu morto riba 15 di mei 2025.
15.30 D.R.S.R.

R.A.J.L.

 R. y L. ta wordo acusa di menasa riba 29 di maart 2025.

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