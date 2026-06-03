Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 4 juni 2026

Corte di Prome Instancia 4 juni 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|G.J.A.
|A. ta wordo acusa di ladronicia riba 19 di november 2025.
|09.10
|J.J.
|J. ta wordo acusa di posesion di arma di candela entre 4 di april 2025 y 28 di september 2025.
|09.40
|J.A.K.
J.I.K.
|K. y K. ta wordo acusa di violacion di ley di droga entre 9 y 10 di september 2025.
|10.20
|J.J.P.
|P. ta wordo acusa di maltrato pisa (cu un arma) cu lesion grave como consecuencia riba 6 di september 2025.
|11.00
|J.E.C.P.
|P. ta wordo acusa di destruccion riba 8 di maart 2026.
|11.50
|J.C.A.
|A. ta wordo acusa di menasa y resisti detencion riba 28 februari 2026.
|13.30
|F.L.T.K.
|K. ta wordo acusa di menasa cu morto y destruccion riba 6 di december 2025 y riba 2 te 3 oktober 2025
|14.15
|R.M.B.G.
|B.G. ta wordo acusa di maltrato cu arma riba 18 di augustus 2025 y ladronicia riba 28 di december 2024.
|15.00
|I.R.L.J.
|L.J. ta wordo acusa di maltrato y menasa cu morto riba 15 di mei 2025.
|15.30
|D.R.S.R.
R.A.J.L.
|R. y L. ta wordo acusa di menasa riba 29 di maart 2025.