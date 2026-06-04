Reflexion Diahuebs 4 Juni 2026.

Nos ta cuminsa otro día cu e animo di semper y cu e gradicimento na nos bon Dios.
Como yui di Dios nos nunca lo lubida nos Señor, y pa corda riba Señor tur dia.
Cada dia ta un comienso di nobo, hala rosea y tira un smile, pa bo por cuminsa.
Menos hende bo por cuminsa cune, ta miho.
Menos problema pa resolve.
Nos Dios a duna nos un don, cu nos mester hasi uso di djie, y tambe mehore.
Esun cu ta cu Hesus, di mes ta jega na Dios, y su paraiso priminti.
Asina mes cu tin diabetes y demonio pa stroba nos, nos tin judansa di Dios cu nos.
Pesey nos cu nos fe ta keda pidi Dios hunto cu Hesus su Paz y Alegria pa nos cumpli cu debernan y leynan sagrado.
Den un oracion centraal ta resa pa pidi y alabamento na Hesus Eucaristia dilanti Santisimo.
Aki lo pidi Sen̈or pa juda nos cu nos cargonan, nos preocupacionan y pa gradicimento.
Hunto cu nos famia, nos ta forma un grupo formal pa e acto sagrado aki.