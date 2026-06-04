Explosion di gas na un cas na Mabon a laga dama seriamente herida y causa daño na e construccion

Diahuebs mainta a drenta informe di un explosion na un cas na Mabon y tin un dama herida, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe bombero. Na yegada di e patruya a bin encontra un dama mal herida door di explosion y a pidi e ambulans cu mas urgencia. Polis a compronde cu net e dama a yega na e cas y a haya holor di gas. Na momento di a sera e gas e click a ignita un candela cual a surgi un tremendo explosion cual a herida e dama seriamente na full su curpa. Na yegada di e ambulans mesora a atende e dama y a sali bay bao guia di polis direccion pa hospital. Bomberonan a controla y a garantisa cu e peliger a pasa.