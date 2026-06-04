Dia Mundial di Medio Ambiente 2026: Un yamada urgente pa ‘Accion Climatico’ cu efecto bisto pa Aruba.

ORANJESTAD – Dia 5 di juni proximo, mundo ta uni pa celebra Dia Mundial di Medio Ambiente 2026. E aña aki, e focus principal ta dirigi riba “Accion Climatico” (Climate Action), un tema cu ta resona fuertemente cu e realidad di nos isla, Aruba, caminda e efectonan di cambio di clima ta cada bes mas bisto. Directie Natuur en Milieu (DNM) tin e encargo pa informa comunidad di e dianan observa y con esakinan tin lasonan directo cu efecto pa nos comunidad di Aruba.
Estableci pa Nacionnan Uni na aña 1972, Dia Mundial di Medio Ambiente tin como meta pa lanta conscientisacion y stimula accion global pa proteha nos planeta. E aña aki, e pais anfitrion di e celebracion oficial ta Azerbaijan (den e ciudad di Baku), un pais cu ta liderando como ehempel door di compromete na reduci emisionnan cu 40% pa aña 2035 y inverti fuertemente den proyectonan masivo di energia solar y alternativo sostenibel.
Dicon “Accion Climatico” ta crucial pa Aruba?
E tema di e aña aki ta señalnan di advertencia cu nos planeta ta dunando, manera subida di nivel di lama, temporada di calor extremo, y asina por menciona mas. Pa un isla vulnerabel den Caribe manera Aruba, e menasanan aki no ta leu di cas. Cambio di clima tin un impacto directo riba nos coralnan, nos costa, nos turismo y nos bida diario.
Sinembargo, e enfoke no ta djis riba e listanan di peliger, sino riba e solucionnan cu ya caba ta den nos man, manera transicion pa energia renobabel, urbanisacion sostenibel, y conservacion y restauracion di nos ecosistemanan natural.
Con abo por contribui for di Aruba?
Medio ambiente mundial ta un responsabilidad comparti. Pa e motibo aki, ta haci un yamada na cada ciudadano, scol, organisacion y empresa local pa transforma conscientisacion den accionnan concreto. Aki tin algun forma con bo por participa:
- Reduci, Reusa y Recicla: Minimalisa e uzo di plastic di un solo uzo (Landsverordening verbod voor het milieu schadelijke producten) y reduci desperdicio structuralmente. Awo cu e apertura di e iniciativa Aruba Limpi y e proyecto Zona di Desperdicio, comunidad sa unda pa bay cu e despercio categorisa.
- Planta mata local: Participa den iniciativanan di plantacion di mata local pa asina yuda mantene nos isla berde y fresco. Mas esfuerso ta wordo realisa cu e ambicion di replanta Aruba cu 100,000 mata pa e siguiente añanan. Tur hende ta encurasha pa pa apoya y aporta na planta 1 mata mas y cuid’e.
- Scoge Sostenibel: Opta pa productonan ecologico, reduci consumo di coriente den bo hogar, y apoya productornan local. Bishita mercado di Santarosa cu ta ofrece oportunidad na productornan local pa bende nan producto.
- Educa y Inspira: Comparti informacion den bo comunidad, scol of trabou tocante e importancia di cuida nos naturalesa. Riba DNM su pagina web dnmaruba.org ta haya e database completa di e flora y fauna protegi (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna). Uza esaki na scol y den organizacion asina ta bira familiar cu nos sortonan protegi. Tambe tin hopi mas informacion di medio ambiente.
- Participa den accion di Limpiesa: Forma bo grupo di famia, amistad of di trabou y uni na campañanan local di limpiesa di beach, di nos careteranan of cerca di cas.
DNM kier stimula y empodera comunidad cu e siguiente mensaje: “Cada accion, sin importa con chikito e por ta, tin un impacto. E futuro di nos isla y di nos planeta ta depende di e decisionnan cu nos ta tuma awe. Proteccion di medio ambiente no ta e tarea di un solo dia, sino un compromiso continuo pa e generacionnan cu ta bini.”
Pa mas informacion di e Dia Mundial di Medio Ambiente aki y con bo por involucra bo mes of bo organisacion den e movecion aki, sigui e plataforma oficial den e dia observa y uza e hashtag #WorldEnvironmentDay y #ClimateAction riba rednan social. Tambe por inclui bo aporte local pa cu accion climatico riba pagina social di DNM riba Facebook y Instagram.