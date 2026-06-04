Reaccion OM riba scarsedad di personal den recherche

Ministerio Publico a tuma nota di noticianan recien den media tocante scarsedad di personal den recherche di Cuerpo Policial di Aruba. Ministerio Publico ta considera cu ta importante pa reacciona, pa asina comunidad di Aruba haya un vista completo di con e situacion ta hinca den otro.

Ministerio Publico ta responsabel pa investigacion y persecucion. Pa por haci bon investigacion, ta fundamental cu tin suficiente recherche disponibel.

Varios luna pasa caba, Mininisterio Publico a informa minister di Husticia den un carta cu e falta di recherche na Polis ta ásina grandi cu un gran cantidad di denuncia no por wordo trata mes mas.

E carta tabata necesario, pasobra tin hopi caso den cual Ministerio Publico ya no por splica na ciudadanonan dicon nan denuncia no por wordo tuma na man.

E cos aki ta kibra confiansa di e ciudadano den gobierno.

E raiz di e problema ta cu gobiernonan sucesivo pa añanan largo no a pone e placa disponibel cu ta coresponde cu e formacion aproba pa departamentonan manera Cuerpo Policial, Ministerio Publico y KIA.

E formacion ta basa riba e cantidad di personal cu ta necesario pa por cumpli cu tur e tareanan legal di e departamento.

E plan di formacion di Cuerpo Policial ta encera cu mester tin hopi mas recherche.

E departamentonan hudicial no ta dispone di nan propio presupuesto pa personal y, pa e rason ey, ta completamente dependiente di gobierno.

Si no tin suficiente fondo disponibel, ta duidelijk di antemano cu no lo por cumpli cu tur tarea legal.

Ta bin acerca cu gobierno a impone na luna di maart 2025 un cortamento adicional riba presupuesto di 10% riba tur departamento den e cadena hudicial.

E bezuiniging aki di 10% ta bin riba e scarsedad cu tabata existi caba.