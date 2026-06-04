 Posted in INCIDENTE

Esakinan lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 5 juni 2026

16:10  June 4, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 5 juni 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 Z.A.C. C. ta wordo acusa di intento di maltrato, menasa cu morto y posesion di arma di candela den e periodo di 9 di april 2025 te 27 september 2025.
11.00 R.R.v.d.B. V.d.B. ta wordo acusa di ladronicia y kiebro den cas di hende riba 14 di december 2025 y violacion di ley di droga riba 13 di januari 2026.
14.00 C.C.B. Pro forma. B. ta wordo acusa di a viola ley di droga di 2020 te 27 di februari 2026.
14.00 A.F. Pro forma. F. ta wordo acusa di asesinato di un persona riba 2 di november 2025 dor di hink’e varios biaha y cu forza cu un cuchio na su lomba y pecho.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *