Esakinan lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 5 juni 2026

Corte di Prome Instancia 5 juni 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|Z.A.C.
|C. ta wordo acusa di intento di maltrato, menasa cu morto y posesion di arma di candela den e periodo di 9 di april 2025 te 27 september 2025.
|11.00
|R.R.v.d.B.
|V.d.B. ta wordo acusa di ladronicia y kiebro den cas di hende riba 14 di december 2025 y violacion di ley di droga riba 13 di januari 2026.
|14.00
|C.C.B.
|Pro forma. B. ta wordo acusa di a viola ley di droga di 2020 te 27 di februari 2026.
|14.00
|A.F.
|Pro forma. F. ta wordo acusa di asesinato di un persona riba 2 di november 2025 dor di hink’e varios biaha y cu forza cu un cuchio na su lomba y pecho.