—Cuerpo Policial Aruba Ta Informa—
VIDEO VIRAL A CONDUCI DOS DETENCION DEN CASO DI AGRECION
Diahuebs den oranan di merdia recherche a detene dos hende muher. Esaki ta enconexion cu un caso cu a sosode diadomingo 31 di mei 2026, na unda un hende muher a wordo agredi na un cas. Por a tuma nota tambe di un video cu a bay viral riba red nan social relaciona cu e caso di agrecion.
Recherchenan di departamento di Jeugd en Zeden Politie (JZP) a tuma e keho y den forma eficaz y investigacion relampago, conhuntamente cu recherche di Oranjestad cu tambe a forma parti y den bon comunicacion y trahando hunto a pone man riba sospechosnan involucra den e caso encuestion.
Ta trata di e hende muhernan di fam K. naci na Aruba di 21 aña y e otro hende muher tambe di fam K. di 14 aña di edad.
Cuerpo Policial Aruba ta manda un yamada cla y raspa cu NO ta tolera tipo di actonan di agresion, e ta contra ley y nos lo sigui combati esakinan! Pa un miho bienestar pa nos comunidad.
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