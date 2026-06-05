Reflexion Diabierna 5 Juni 2026.

Awe otro dia special cu ta sera siman.
Nos ta sinti pueblo contento cu e dia dushi aki.
E canción hoy se bebe ta resona tempran caba.
Nos por ta contento, mas contento cu esunnan cu no a mira otro dia.
Claro cu un danki na nos bon Dios pe regalo y tur su bondad pa nos.
Otro fin di siman y luna nobo, cu hopi actividad na caminda.
Nos por gosa di e actividadnan di fin di siman, pa nos diberti y tambe relaha.
Tur ser humano merese su descanso pero mester relaha su curpa tambe.
Pa ora siman nobo jega, nan por ranka sali pa trabou fit fit.
Bo trabou ta algo sagrado y no ta cos pa hasi wega cune.
Tur trahado, cada uno den nan ramo mester sa kiko ta ser exigi for di nan, y nan tin e deber pa cumpli cune, pa ricibi nan salario fin di luna.
No ta tur trahado ta mescos, tin hefe, tin pion, tin trahado normal, tin sub hefe y opzichter, cu ta forma e cuerpo trahador.
Tin ta traha den siman so, tin mester traha diasabra y diadomingo tambe.
Cada uno tin nan tarea, y asina ta forma e team di trahador.
Semper wak bo bai trabou cu hopi amor y gana, bo ta traha hopi anja dushi mes y cumpli hopi anja di servicio.
Si bo ta bai trabou wayaba, amarga, sin gana, ta bo mes ta caba cu bo carera y si bo jega edad pa baha, Lo bo no ta sirbi pa mucho cos mas.
Hasi bo bida alegre cu un carrera excelente.