[VIDEO] Turista Peruana mal burachi cu comportacion malo den nightclub a ser saca for di e lugar

Diabierna madruga a drenta informe di cu un turista femenino bastante bao influencia a bisa cu e lo a haya problema cu un security di un nightclub, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un turista femenino Peruana ta bisa cu e security a trat’e malo ya sake for di e lugar. Ora cu polis a bay papia cu e security a bin compronde cu un grupo di turista Peruano cu nan tabata bebe dimas y a cuminsa molestia un otro grupo di turista mericano. Mirando cu e muhe a cuminsa bira di mas y molestia tur hende a bis’e pa e sali y ora e no tabata kier security a sak’e di e lugar. Polis a papia cu e muher pero e tabata dimas burachi cu nan a bise mainta pasa warda di polis si e lo kier entrega un keho na recherche.