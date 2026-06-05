Polis lo bolbe controla riba posesion di arma e weekend aki

E weekend aki Polis lo bolbe controla preventivamente riba posesion y uso di arma di candela. E controlnan lo tuma lugar riba L.G. Smith Boulevard, desde rotonde di Druif Beach te Wilhelminapark, como tambe rond di tereno di Flip Flop Festival.

E medida aki lo cuminsa awe mes y lo dura te 7 di juni 2026. Durante e periodo aki, polis ta autorisa di 6’or di atardi te 6’or di mainta pa para tur hende, controla nan na nan paña, pidi nan pa habri tas, rugzak of otro paki, y busca den vehículonan si tin arma.

OM y Polis lo sigui traha schouder cu schouder na un Aruba sigur.

Politie houdt ook dit weekend preventieve wapencontroles

De politie voert ook dit weekend preventieve fouilleeracties uit om vuurwapenbezit en -gebruik terug te dringen. Deze keer gebeurt dat op de L.G. Smith Boulevard, van de rotonde bij Druif Beach tot aan het Wilhelminapark, én in de omgeving van het Flip Flop Festivalterrein.

De maatregel gaat vandaag in en loopt tot en met 7 juni 2026. In deze periode mag de politie tussen 18.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends iedereen staande houden, aan de kleding onderzoeken, vorderen dat tassen of verpakkingen worden geopend en voertuigen doorzoeken op wapens.

OM en politie blijven schouder aan schouder werken aan een veilig Aruba.