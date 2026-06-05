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Entrada judicial na cas di colega recherche na Mabon

15:50  June 5, 2026  Leave a comment

Despues di cu a detene yiu di un recherche pa posecion di arma y menasa cu arma a bay na su cas y a haci un huis-zoeking na e cas na Mabon unda lo a haya varios cos ilicito mas. Nos ta pendiente pa mas informacion oficial.

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