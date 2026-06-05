Posted in INCIDENTE Entrada judicial na cas di colega recherche na Mabon 15:50 June 5, 2026 Leave a comment Despues di cu a detene yiu di un recherche pa posecion di arma y menasa cu arma a bay na su cas y a haci un huis-zoeking na e cas na Mabon unda lo a haya varios cos ilicito mas. Nos ta pendiente pa mas informacion oficial. Related Articles [VIDEO] Polis a detene dama chauffeur burachi cu no a bira den e bocht y a bay dal den troncon di un mata Accidente cu hende herida y pega den auto na e bocht di Pos Abao Sepot den investigacion di DIP / Sepot in onderzoek DIP Na Seroe Blanco polis a detene un dama bao influencia cu tabata haci fastioso y dal tur cos den cas kibra.