[VIDEO] Homber di 65 aña a cay den pos na Caya Solo, polis, ambulans y hasta brandweer mester a bay pa yude

Diabierna atardi a drenta informe di un incidente unda cu un homber a cay den un pos na Caya Solo, mesora a dirigi tanto polis, ambulans como tambe e equipo di rescate di bombero. Na yegada di polis a bin compronde cu un homber cu a bini haci trabao a slip bay cay den e pos di un profundidad di mas of menos 3 meter. Na yegada di e bomberonanmesora a yuda e homber pa subi’e cu un trapi hisando e riba un cama di rescate. Unabes riba tera firme a pone riba e brancard di ambulans pa asina atende y transporte pa hospital.