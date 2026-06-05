[VIDEO] Loke tabata mustra un simpel accident cu hende herida a bira full un reglamento di cuenta!

Diabierna atardi tur cos a cuminsa cu un simpel accident unda un auto a bay dal riba un palo di sosten di palo di lus cu hendenan herida, mesora a dirigi tanto polis como a.mbulans na e sitio. Na yegada di e ambulans un persona cu tabata herida no kier a ricibi tratamento medico. Na yegada di polis a papia cu supuestamente e doño di auto kende a bisa cu un hende sinta na banda lo a herida su mes den e accidente pero aparentemente e no kier a ricibi atencion medico. Un rato despues ta bini un hoben tur soda cu herida di un hinca na su pecho drechi y ela ser atendi den ambulans y no tabata desea di bay hospital. Pero a keda un misterio kiko exactamente a sosode. Mas laat den anochi polis ta ricibi e informe di un hende homber cu a ser maltrata seriamente. A bin resulta cu aki ta trata e mesun persona envolvi den e accidente di atardi cu no kier a haya atencion pasobra su bida lo tabata core peliger, pero e biaha aki si ela basha abao y a admiti cu e accidente tabata un reglamento di cuenta unda kier a asesina e cu dal e cu auto. Mesora a avisa recherche di e caso aki di atardi tabata hole straño. Na yegada di e ambulans nan a haya e victima tur golpia yen di dolor ta keha, nan a atende y a transporte cu urgencia pa hospital.