Reflexion Diasabra 6 Juni 2026.

Nos ta hopi contento di por a mira un dia mas, y pa gradici nos bon Dios pe regalo aki nos kier dune un alabansa.
Hesus ta keda e jabi den nos bida, pa medio di Hesus so por jega na nos bon Dios, e Mesias cu ta e Cristo pa nos salvacion.
Pesey nos ta resa tur ora ; Hesus hasi mi fe y amor tur dia mas grandi. Amen.
Nos ta keda pidi Dios pa bendiciona cada dia nos bida y cada huki den nos cas.
Dios ta tene tur promesa, nos no mester preocupa nos cabes cu nada.
Konfia den Señor, maske con duro e situación por ta.
Paso Señor ta sakabo foi di bo situacion dificil.
Tur dia nos ta keda resa ba nos bon Dios pe jena nos curason y nos bida cu bendicion.
Sin Señor den bo bida, bo lo no jega leuw, bo fe ta esun cu por salbabo.
Nos ta pidi Dios tres cos, pa nos por logra e caminda sigur.
Nos mester bendicion, nos mester constantemente e guia, pa sigui su caminda, y e protexion.
Dios bendiciona boso tur.