A para bira cu tanto turistanan como hendenan local ta den gara di e adictonan ambulante, nan autonan no ta scapa di ser violenta. Ki dia gobierno ta bay drecha e situacion den Oranjestad pasobra pueblo ta fada y comerciantenan ta bandonando Caya Betico Croes pa motibo di inseguridad y criminalidad ta bandonando nan negoshi y ta bende edificio na prijs di baca flaco pa un grupito chikito so beneficia.
Ki dia gobierno lo soluciona e problematica di adictonan ambulante manera Curaçao?
A para bira cu tanto turistanan como hendenan local ta den gara di e adictonan ambulante, nan autonan no ta scapa di ser violenta. Ki dia gobierno ta bay drecha e situacion den Oranjestad pasobra pueblo ta fada y comerciantenan ta bandonando Caya Betico Croes pa motibo di inseguridad y criminalidad ta bandonando nan negoshi y ta bende edificio na prijs di baca flaco pa un grupito chikito so beneficia.