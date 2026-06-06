 Posted in OPINION

Ki dia gobierno lo soluciona e problematica di adictonan ambulante manera Curaçao?

07:01  June 6, 2026  Leave a comment

A para bira cu tanto turistanan como hendenan local ta den gara di e adictonan ambulante, nan autonan no ta scapa di ser violenta. Ki dia gobierno ta bay drecha e situacion den Oranjestad pasobra pueblo ta fada y comerciantenan ta bandonando Caya Betico Croes pa motibo di inseguridad y criminalidad ta bandonando nan negoshi y ta bende edificio na prijs di baca flaco pa un grupito chikito so beneficia.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *