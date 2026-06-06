Chauffeur a lubida cu e ta yegando rotonde banda di Superfood y a bay dal riba dje den banda

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente na e rotonde banda di Superfood, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Nissan Rogue a lubida cu e ta yegando e rotonde y maske ela purba desvia ela dal e rotonde den banda. E chauffeur a resulta levemente herida.

