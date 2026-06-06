[VIDEO] Polis y ambulans a bay Sabana Liber pa hoben maltrata den oranan di madruga

Diasabra mainta a drenta informe di un hoben cu lo a ser maltrata den oranan di madruga, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a tuma declaracion di kendenan lo a maltrate di e forma ey cu ela keda bastante doli. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.

