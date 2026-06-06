[VIDEO] Turista masculino 60+ a haya problema den awa y ta hoga na Tres Trapi

Diasabra mainta a drenta informe di un caso di hogamento na Tres Trapi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada na bin constata cu aki ta trata di un turista masculino di 60+ cu lo a haya problema den awa y a hoga. Persona nan rond a brinda prome auxilio y tambe CPR. Ambulans a intenta di reanima e persona pero esaki tabata envano. Polisnan a pidi pa dokter forensyco bini na e sitio pa constata morto di e persona. Na famianan di e fayecido nos mas profundo palabranan di condolencia.