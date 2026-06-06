Prome tayer di salud mental cu atletanan un exito rotundo

Awe mainta na Universidad di Aruba a tene e prome di dos tayer di salud mental organisa door di e “Aruba Athletes’ Commission” (AAC). Pa e prome sesion di dia mester bisa cu a encontra un sala completemante yen cu atleta di tur edad, indicando e gran interes den e topico den e mundo di deporte.

Pa e tayernan di awe a conta cu presentacion di Dr. Shakiba Moghadam di Inglatera, cu ademas di tin experiencia como atleta di rendimento di boxeo, ta conta cu hopi experencia di traha cu atletanan profesional y Olimpico como psicologo.

Durante un sesion hopi interactivo di dos ora, a mira cu a logra intercambia hopi cu e atletanan, hibando un combersacion hopi informativo. Comite Olimpico Arubano (COA) ta contento pa mira cu e tayer aki a haya un gran acogida cu bon participacion. COA hunto cu AAC lo percura pa sigui duna e tayernan aki pa asina yega na tur nos atletanan local.