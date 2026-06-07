[VIDEO] Pareha turista herida cu kap na cabes durante un pelea na e hotzone banda di e highrise hotelnan

Diadomingo madruga a drenta informe di un pelea di muhe na e hotzone banda di e highrise hotelnan, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya ainda e pelea tabata sigui cu discucionnan fuerte y a bin topa un pareha turista cu kap na cabes door di e tiramento di boter. Mesora a pidi ambulans pa presenta mientras bouncernan a mustra polis unda e otro muhernan agresivo tabata. Polis a core cu e hendenan problematico for di e area. Na yegada di ambos ambulans a transporta e pareha pa hospital.