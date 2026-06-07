[VIDEO] Polis a detene chauffeur burachi cu a baha caminda kibra palo di lus na birada di Calabas

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente na e birada di Calabas, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ta un chauffeur burachi cu un Toyota RAV bayendo pabao na e birada di Calabas a baha caminda na man drechi y a bay dal e palo di lus kibra y esaki a bay cay riba e dak di auto. Debi na esaki e coriente a bay na un parti di e vecindario. Afortunadamente ningun hende a resulta herida. Ora polis a bay test e chauffeur a bin descubri cu e ta burachi y a detene. Elmar a ser avisa pa bin re-establece e suministro di coriente.