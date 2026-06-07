Reflexion Diadomingo 7 juni 2026.

Awe riba e bunita y dushi diadomingo aki nos ta lanta cu gana di hasi cosnan den bida cu ta pone nos relaha completo pa nos ta bon mentalmente.
Lectura ta papia di un viuda pober cu a tira mas cen den e caha di ofrenda cu tur otronan.
Pa kiko ta asina, pasobra cu e viuda cu ta pober, su placa tin mas balor cu e rico cu e placa di su rikesa.
Un pober tin nesecidad. E mes mester di e placa pa e biba, pero e ta hasi un obra di caridad pa pone den e caha di ofrenda.
Su acto di fe y speransa cu ela pone den nos bon Dios, sabiendo cu Dios lo jude di un of otro manera.
Nos no mester husga ningun otro hende pa su bondad, simplemente laga esaki den man di Dios.
Loke man drechi ta hasi, man robes no mester sa.
Ora nos ta regala un otro algo sin interes personal.
Nos mester ta contento y agradesido cu tin hende cu ta stima nos.
Of a lo menos nan kier wak nos progresa tambe.
Nunca bai tras di hende cu ta bisa bo cu bo no por.